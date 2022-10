(Di domenica 23 ottobre 2022) Lorenzoè ildel torneo ATP di(cemento outdoor). Il carrarino, dopo due semifinali consecutive tra Sofia e Firenze, firma il colpo grosso nel capoluogo campano mettendo in bacheca il suo secondo titolo in carriera (primo sul veloce) sul circuito maggiore dopo quello ottenuto sulla terra rossa di Amburgo nella seconda metà dello scorso luglio. L’azzurro, in virtù del successo in finale sul connazionale Matteo Berrettini, si porta a casa un assegno da 95.572 euro con ben 250 punti delmaschile a completare il bottino. L’allievo di Simone Tartarini, presentatosi ad inizio settimana al Tennis Clubda numero ventiquattro delmondiale, guadagna un posto. Da domani (lunedì 24 ottobre), infatti, con un totale di 1746 punti ...

... vedremo dunque chi sarà a vincere il primo set di questa appassionante partita che, vada come vada, ci consegnerà unitaliano (agg. di Claudio Franceschini)BERRETTINI (RISULTATO 0 ...chiude il match con un altro game perfetto al servizio, senza tremare, cavalcando l'...anche una bella gatta da pelare ai fan napoletani per scegliere tra lui e Berrettini (n.13 se, in ... Musetti campione Atp Napoli 2022: montepremi e nuovo ranking Il montepremi ed il nuovo ranking del giovane azzurro Lorenzo Musetti, trionfatore nel torneo ATP 250 di Napoli 2022 sull'Arena.Lorenzo Musetti contro Matteo Berrettini è la finale dell'ATP 250 di Napoli, un derby azzurro che mette in palio un trofeo del circuito maggiore, evento che di certo non si è verificato così di freque ...