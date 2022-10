Calcio News 24

Sintesi- Lecce 0 - 0Inizio alle 15.00 Migliore in campo: a ...E' uno dei giovani più stimati dal designatore Rocchi: per Livio Marinelli quella di ieri a San Siro per Milan - Monza è stata la terza volta con i rossoneri, dopo lo 0 - 0 contro ila San Siro ad aprile 2022 e il 4 - 2 contro l'Udinese all'esordio in questo campionato. In sei gare precedenti, invece, nessuna vittoria per il Monza: 4 pareggi e due sconfitte che ora sono ... Moviola Bologna Lecce: l’episodio chiave del match L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Bologna Lecce L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Lecce, valido per la 11ª giornata ...Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Lecce si affro ...