Mourinho prepara una doppia gabbia per Kvara | il piano della Roma

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 ottobre 2022) Josél’ha ribadito scherzosamente anche in conferenza stampa, con una battuta, ma quel che è certo è che la suastasera farà di tutto per fermare Khvichatskhelia. Il tecnico portoghese stando una vera e propriaper il talento del Napoli, anzi forse sarebbe meglio dire una. Poichéè pericolo sia sull’esterno, sia quando viene in mezzo al campo,hato due soluzioni ad hoc per limitarlo il più possibile. Napoli’s Georgian forward Khvichatskhelia celebrates scoring his team’s third goal during the UEFA Champions League Group A football match between SSC Napoli and Ajax Amsterdam at the Diego Armando Maradona Stadium in ...