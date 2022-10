Mourinho | «Irrati ha espulso il preparatore atletico | ma ha sbagliato Lozano ha aggredito uno dei miei» 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 ottobre 2022) Al termine di Roma-Napoli 0-1, l’allenatore della Roma, José, ha commentato la partita in conferenza stampa. Come fare in modo che gli attaccanti della Roma rendano meglio contro squadre come il Napoli? «Devo misurare bene le mie parole, non voglio dire nessuna cazzata. È una buona domanda, ma non rispondo. Non è colpa tua, mi scuso con te, potevo dire che è una domanda che non mi piace». Abraham fa meno di quanto lei si aspetti da lui? «È la vita dei giocatori. Succede spesso che in determinati momenti della carriera o della stagione vivono questo tipo di situazioni. Possiamo trovare altri nomi in Serie A e all’estero che hanno dei momenti in cui non sembrano bravi quanto poi dica la realtà. Tammy sta attraversando questo tipo di momento. Per me è semplice».fa la conta degli stanchi e degli infortunati, come ha fatto nell’intervista ...