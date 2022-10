Mourinho furioso durante Roma - Napoli | il gesto e la reazione di Spalletti

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un caso ha agitato il primo tempo di: poche emozioni fino al 40' quando Irrati ha fischiato un rigore per gli azzurri per un intervento di Rui Patricio in area su Ndombele . I ...

Corriere dello Sport

I giallorossi hanno subito contestato la decisione del tecnico ma il piùdi tutti era proprio Joséche, dalla panchina, si è lasciato andare ad ampi gesti a bordo campo. Il tecnico ...... Chi ci sarà invece è Zaniolo : Poi lo sfogo sulla maxisqualifica in Europa League: A chi elogia la fase difensiva della Roma replica così: Spalletti ha avuto solo complimenti perIl tecnico della Roma ha contestato con forza il rigore fischiato agli azzurri nel primo tempo (poi revocato dopo l'on field review): ecco che cosa è successo all'Olimpico ...Lo Special One trova allucinante la maxisqualifica in Europa League, poi avvisa Spalletti: il favorito non sempre vince ...