MotoGP | Pecco Bagnaia campione del Mondo a Valencia se | tutte le combinazioni

(Di domenica 23 ottobre 2022) Grazie alla vittoria in Malesia,ha fatto un grande passo verso la conquista del titolo di. Quando manca una sola gara al termine del Mondiale della classe regina, il pilota della Ducati ha 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo ed aavrà l’opportunità di vincere il suo primo titolo. Di seguitolevince il Mondiale se: Arriva almeno quattordicesimo aQuartararo non vince il GP diSportFace.

A Sepang (Malesia) vittoria perBagnaia davanti ad Enea Bastianini e Fabio Quartararo . In quarta posizione Marco Bezzecchi , con Jack Miller sesto davanti a Marc Marquez . Decimo Franco Morbidelli che ha preceduto Aleix ...... adesso ha un vantaggio di 23 punti in classifica su Quartararo: abasterà conquistare altri due punti a Valencia per diventare campione del mondo , 13 anni dopo Valentino ...MotoGP Gp Malesia Sepang Gara - Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2022, disputato al SIC, Sepang International Circuit. Il p ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...