MotoGP | pagelle GP Malesia 2022 | Bagnaia realizza un capolavoro | Bastianini certezza | l’orgoglio di Quartararo

(Di domenica 23 ottobre 2022) LEDEL GP DELLAFrancesco(Ducati) 10: forse la miglior gara della carriera in, considerando la posizione in griglia e la pressione per la posta in palio. Rimonta da 9° a 2° con una partenza perfetta e con una staccata al limite in curva 1, poi gestisce bene la gara non seguendo il forcing iniziale di Martin (poi caduto) e avendo la meglio sunel duello per la vittoria. Il Mondiale adesso è davvero a portata di mano dopo il settimo successo stagionale. Enea(Ducati) 9: ennesima prestazione di grande spessore in gara a Sepang e condotta davvero molto intelligente anche in prospettiva futura. “Bestia” fa di fatto tutta la corsa insieme a, effettuando anche un sorpasso e provando a scappare ...