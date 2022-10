MotoGp Malesia | le pagelle | Bagnaia fenomenale | Quartararo mai domo Tutto rimandato all' ultima gara

(Di domenica 23 ottobre 2022) A Sepang () vittoria per Peccodavanti ad Enea Bastianini e Fabio. In quarta posizione Marco Bezzecchi , con Jack Miller sesto davanti a Marc Marquez . Decimo Franco ...

Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di, penultima prova del mondiale, ma la conquista del titolo è rinviata a Valencia, il 6 novembre. Al pilota Ducati mancano due punti per il trionfo perchè il suo rivale, Fabio Quartararo (...Forse un po' troppo arrendevole con Quartararo quando era alle sue spalle (avrà scelto di favorirlo Chissà), ma sta di fatto che oggi il potenziale suo e della RC213V inè questo. ANONIMO ...Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Malesia, penultima prova del mondiale MotoGp, ma la conquista del titolo è rinviata a Valencia, il 6 novembre. Al pilota Ducati mancano due punti per ...Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Malesia, penultima prova del mondiale MotoGp, ma la conquista del titolo è rinviata a Valencia, il 6 novembre. Al pilota Ducati mancano due punti per ...