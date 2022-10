MotoGP Malesia | Bagnaia vince | Quartararo 3° rimanda la Festa Rossa

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tuttoto a Valencia. È questo il verdetto del GP, gara all'ultimo respiro che ha visto Francescoottenere il settimo successo stagionale, comunque non sufficiente a conquistare ...

Moto2, GP: i risultati della gara10.12:intrionfa Pecco Bagnaia Dovrà attendere due settimane Francesco Bagnaia per festeggiare il suo primo titolo iridato in. Ma intanto il pilota della Ducati può brindare al 7° ...Francesco Bagnaia vince il GP di Malesia davanti a Enea Bastianini e Fabio Quartararo, ma l'assegnazione del titolo iridato è rimandata a Valencia, GP in programma il 6 novembre. Bagnaia e Quartararo ...Pecco Bagnaia ha fatto il suo, con una straordinaria partenza che lo ha riportato dalla nona alla seconda posizione. Poi con una gara intelligente che gli ha consegnato un’altra vittoria. La settima d ...