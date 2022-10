MotoGP GP Malesia 2022 | Bagnaia | “Ottimo lavoro | non era scontato vincere”

... dagli esordi all'incidente in: la sua storia Il 23 ottobre 2011 'il Sic' perdeva la vita in un incidente nella garadi Sepang, in. Aveva 24 anni ed era tra i piloti più forti ...Con la vittoria in, Pecco Bagnaia ha messo le mani sul Mondiale. Non può ancora festeggiare, però, il pilota della Ducati . Ad una gara dalla fine - il 6 novembre a Valencia - Bagnaia ha aumentato il ...L’assegnazione del mondiale rinviata all’ultima gara in programma il 6 novembre a Valencia: al pilota Ducati bastano due punti per laurearsi campione del mondo. Bastianini fantastatico secondo, Quarta ...Strepitosa vittoria di Francesco Bagnaia, davanti a Enea Bastianini e Fabio Quartararo. Il mondiale è quasi vinto, ma non conquistato aritmeticamente: a Valencia, basterà un 14esimo posto perché Bagna ...