MotoGP | Giacomo Agostini sicuro | “Marc Marquez tornerà quello di prima | ma la moto non lo aiuta”

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’Italia si esalta grazie ad un Pecco Bagnaia super che è vicinissimo al titolo iridato. In Malesia però altra gara ottima di: l’iberico, ancora in lotta con i problemi fisici ormai noti, ha chiuso settimo, con una Honda tutt’altro che irresistibile. A commentare la prestazione del #93 ci ha pensato un campione del calibro diai microfoni di Sky Sport: “Lasciamo stare italiano, spagnolo o inglese.ha sempre dato spettacolo in gara. Dobbiamo apprezzarlo di più, anche oggi viste le condizioni in cui corre”. Prosegue: “Ha avuto questo grave incidente, adesso è tanto che non corre. In queste gare che sta facendo sta guidando da dio. Io penso che torni, anche se laadesso non lotanto. Ha bisogno di allenarsi, l’unico ...