MotoGP | Francesco Bagnaia mangia un hot dog dopo Sepang | “Ho sempre fame E se vinco…” – VIDEO

(Di domenica 23 ottobre 2022) Festeggiamenti eccezionali per: il ducatista si è portato a casa un’altra vittoria super, trionfando nel GP di Malesia, ed èpiù vicino al titolo iridato dellail successo in quel difesta grande per l’azzurro, a soli 2 punti dal successo Mondiale: nei box ad accoglierlo tutti i membri del team in festa, assieme alla sua fidanzata. Per lui c’è stata la possibilità di uno sgarro: si è concesso un hot dog per spezzare la sua, anche di vittorie. Andiamo a rivivere ildi Sky Sport.FESTAGGIANDO UN HOT DOG Foto: Lapresse

...Bagnaia allunga in classifica e adesso sono 23 i punti di vantaggio su Fabio Quartararo: ecco le combinazioni che potrebbero portare il ducatista a vincere il suo primo titolo in...La vittoria diBagnaia nel Gran Premio della Malesia non si è rivelata sinonimo di titolo mondiale per lo ... Intervistato da Sky Sport, quest'ultimo non si aspettava un simile ...MotoGP: "Stavo cercando di preservare gli pneumatici e le energie fisiche, ma sono entrato in curva 1 km/h più forte rispetto al giro precedente. Avevo appena cambiato la mappa. Sono rilassato perché ...