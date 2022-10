MotoGP | Francesco Bagnaia | “Il passo era buono senza fare pazzie A Valencia devo fare la stessa cosa”

(Di domenica 23 ottobre 2022)vince a Sepang rimontando dalla nona posizione e vede il Mondiale sempre più vicino. I punti di vantaggio su Fabio Quartararo, terzo al traguardo oggi, sono 23 e manca solo l’ultima e decisiva gara di. Un weekend non iniziato nel modo migliore ma terminato con una super prestazione da parte di un “Pecco” molto aggressivo in partenza e poi riflessivo e preciso durante il corso della gara. Gestita al meglio anche la lotta con Enea Bastianini che avrebbe potuto metterlo in difficoltà e da cui è invece uscito vincitore. “Ora posso rilassarmi – ha esorditonella conferenza stampa post-gara – il weekend è stato piuttosto duro, soprattutto per gli errori che ho commesso ieri. Persarà importante capire che possiamo essere competitiviforzare ...

ROMA - Dopo il Gran Premio della Malesia , che ha vistoBagnaia avvicinarsi ancora di più al titolo, la carovana dellatorna in Europa, precisamente in Spagna. Infatti, come di consueto il Motomondiale si chiude a Valencia , e quest'anno ...Nelladi questa epoca la partenza è ampia parte di un Gran Premio .Bagnaia era il primo a saperlo sulla griglia di Sepang, e ha messo in scena quello che, come ha ammesso nel post - gara, ...Tutte le informazioni per vedere in diretta tv e in streaming l'azione dell'ultima tappa del Motomondiale su Sky Sport e NowTv ...Rimandato a Valencia. La stagione si deciderà tutto in Spagna, nella gara decisiva per assegnare il titolo piloti. Il GP di Malesia, vinto da Francesco Bagnaia su Enea Bastianini e Fabio Quartararo, p ...