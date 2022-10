MotoGP | Francesco Bagnaia | “È stata la partenza migliore della mia vita | ottimo lavoro in ottica Mondiale”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022)vince a Sepang e fa un passo avanti quasi definitivo verso il primo titolocarriera in. Grandissima rimonta quella di Pecco, che ha recuperato ben sette posizioni grazie ad unastratosferica (da 9° a 2°) per poi imporsi davanti al futuro compagno di squadra Enea Bastianini e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Il terzo posto del francese non consente al ducatista di laurearsi campione del mondo già in Malesia con una gara di anticipo, anche se al piemontese basterà arrivare 14° a Valencia per riportare ilpiloti a Borgo Panigale 15 anni dopo lo storico trionfo di Casey Stoner. “Innanzitutto vorrei dire che ho fatto lamia, è ...