MotoGP | epico Francesco Bagnaia! Rimonta da Sandokan | da 9° a 1°! Mondiale a 2 punti!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il Gran Premio di Malesia di, penultimo atto del Moto2022 era infagottato all’interno di un manto di febbrile attesa, soprattutto alle nostre latitudini. Non poteva essere altrimenti, data la possibilità di vedereBagnaia conquistare matematicamente il titolo iridato con una gara d’anticipo. Il sogno non si è ancora tramutato in realtà, ma Pecco ha comunque archiviato un risultato propedeutico a chiudere i conti in proprio favore tra due settimane a Valencia. Innanzitutto viene sciolta l’incognita meteo. Si gareggia sull’asciutto, a confermare la tendenza che da queste parti si verifica l’opposto di quanto previsto. Se viene annunciata pioggia non cade una goccia e viceversa. Allo spegnimento dei semafori, Bagnaia scatta come una molla e dalla nona casella vola subito in seconda posizione. Non è da meno Fabio ...