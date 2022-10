MotoGp | Bagnaia rimonta e vince anche in Malesia ma non basta | Quartararo chiude sul podio | si decide tutto a Valencia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Peccoha fatto il suo, con una straordinaria partenza che lo ha riportato dalla nona alla seconda posizione. Poi con una gara intelligente che gli ha consegnato un’altra vittoria. Ma per il Mondiale ancora non: un incredibile Fabioè riuscito a sua volta are sul, rimandandoall’ultima gara. Il campionato sideve difendere la bellezza di 23 punti in classifica, ma nulla sarà scontato. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.