Moto2 | Tony Arbolino vince a Sepang! Caduta per Ogura | Augusto Fernandez leader del Mondiale

(Di domenica 23 ottobre 2022) Una gara palpitante. Ha vintoil GP della Malesia, penultimo round del2022 di. Sulla pista malese il centauro lombardo dell’Elf Marc VDS Racing Team si è imposto con 11.411 di margine sulla Boscoscuro dello spagnolo Alonso Lopez e 11.802 sul britannico Jake Dixon (Inde GasGas Aspar Team). Vittoria di, la terza della sua storia nella media cilindrata, in una corsa nella quale il giapponese Aiha gettato alle ortiche una grandissima chance per provare are la gara e nello stesso tempo aggiudicarsi il titolo iridato. Il nipponico dell’IDEMITSU Honda Team Asia, cercando l’entrata a “vita persa” nell’ultimo giro ad, è caduto dopo che a cinque giri dalla conclusione aveva già sbagliato il punto di ...

... a caratterizzare la gara odierna, una sfida affascinante che mette in palio il titolo della... Ogura sarà affiancato in prima fila dall'azzurroArbolino (secondo) e dallo spagnolo Aron ...Se non fosse perArbolino , l'unico rimasto, tra alti e bassi, a dare segni di presenza. Come ..., GP Malesia: la griglia di partenza FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti MotoGp Griglia di ...Il giapponese rovina tutto nell'ultimo giro cercando di attaccare l'italiano, così un opaco Augusto Fernandez torna davanti in campionato. Secondo Alonso Lopez, terzo Jake Dixon. 12esimo Dalla Porta, ...Poche gare di Moto2 quest'anno hanno avuto tanti ingredienti in stile hollywoodiano come quella di Sepang questa domenica. Tony Arbolino ha vinto dopo che Ai Ogura è caduto mentre era in testa all'ult ...