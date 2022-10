Moto2 | GP Malesia | gli highlights della gara

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nel GPdiè dominio assoluto per Tony Arbolino davanti allo spagnolo Alonso Lopez e al britannico Jake Dixon. Ai Ogura, in lotta ...

Nel GP delladiè dominio assoluto per Tony Arbolino davanti allo spagnolo Alonso Lopez e al britannico Jake Dixon. Ai Ogura, in lotta ...Tony Arbolino (Elf Marc Vds Racing Team) ha vinto il GP dididopo una lotta serrata con Ai Ogura. Il giapponese, che lotta con Augusto Fernandez per la vittoria del mondiale, è finito ...Vittoria di Tony Arbolino nel Gran Premio della Malesia classe Moto2, 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2022 corso a Sepang. In testa sin dalla partenza ha tagliato il traguardo in prima posi ...Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia ha commentato soddisfatto la vittoria in Malesia, che lo porta a due punti dal titolo mondiale: "Vorrei dire che ho fatto la miglior partenza di tutta la mia vit ...