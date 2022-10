Moto Gp | Malesia | vince Bagnaia ma si decide tutto a Valencia

Leggi su agi

(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI - Francescotrionfa nel Gran Premio della, ma ancora non è matematicamente campione del mondo in virtù di un grande terzo posto conquistato da Fabio Quartararo. Secondo arriva Enea Bastianini per una doppietta tutta italiana in sella alla Ducati. Sirà quindiil 6 novembre nell'ultima gara della stagione, con il torinese che ci arriva con 23 punti di vantaggio sul francese della Yamaha. Partenza super die Quartararo, che rispettivamente dalla nona e dodicesima casella si portano in un attimo in seconda e quinta posizione. Resta invece in mezzo al gruppo Aleix Espargaro, molto più in difficoltà rispetto ai rivali e tagliato subito fuori dalle possibilità di vittoria. Filaliscio fino al settimo giro, quando ...