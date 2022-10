Morto il figlio di Occhetto | Fassino | Non ci sono parole

Leggi su agi

(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI - "Non ciche possano lenire l'immenso dolore per la perdita di un. Un abbraccio affettuoso a Achilleprostrato dalla improvvisa scomparsa di Malcom". La notizia è resa nota dal parlamentare Pd ed ex segretario Ds, Piero. Con questo post l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano dal 1988 e il primo segretario del Partito Democratico della Sinistra fino al 1994 ha diffuso la notizia. Malcom, diredttore della fotografia in alcuni film, è stato colpito da infarto mentre si trovava a Las Palmas.