Morte Mateschitz | il ricordo di John Elkann | “Un uomo che amava sempre le nuove sfide”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il presidente della Ferrari,, ha espresso le sue condoglianze per ladi Dieter. Il fondatore della Red Bull si è infatti spento all’età di 78 anni. “Gli sono grato per tutto ciò che ha fatto per il mondo dei motori e mi fa piacere ricordare la sua passione ed il suo coraggio di imprenditore. Era unchele– ha detto, che poi ha proseguito – A nome di tutta la Ferrari, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia ed agli amici di Red Bull ed AlphaTauri. Un pensiero a tutti loro“. SportFace.

Il boss della Formula 1 Stefano Domenicali ha dichiarato: 'Sono profondamente rattristato dalla notizia delladi Dietrich, un membro molto rispettato e molto amato della famiglia di ...Proprio per questo, in queste ore concitate prima che inizi la gara, ladi Dietrich, è vissuta con estremo rammarico da tutto il mondo della Formula 1. 'È stato un uomo incredibile, ...