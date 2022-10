Morte Francesco Valdiserri | Chiara ammette | ‘Avevo bevuto | non li ho visti Ma non ero al telefono’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 23 ottobre 2022) È comparsa, ieri, davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanziaSilvestri, la 23enne che nella notte tra mercoledì e giovedì ha investito e ucciso il 18enne. Un’audizione nella quale l’indagata per omicidio stradale di, il 18enne travolto e ucciso dalla Suzuki Swift a bordo della quale viaggiava la 23enne oggi indagata per quella, non si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ha risposto alle domande di gip e pm. Si è trattato, però, comunque di un interrogatorio difficile, perché l’indagata, evidentemente ancora sotto choc, piangeva ininterrottamente e ripeteva: “Non ricordo”. Cosa ha risposto l’indagata al gip La 23enne ha dito al magistrato e al pubblico ministero di ...