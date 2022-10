Mondiale femminile | allarme rosso sui diritti tv

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 23 ottobre 2022) E’in casa FIFA per quanto riguarda itelevisivi del, in programma durante l’estate del 2023, in Australia. Nonostante i passi in avanti del movimento – con la vendita dei biglietti per la rassegna che procede a gonfie vele – dai broadcaster sono arrivate offerte molto poco soddisfacenti per trasmettere L'articolo proviene da Calcio e Finanza.