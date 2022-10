“Mio figlio è morto | sono impietrito” | Grave lutto scuote la politica italiana

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 23 ottobre 2022)ore drammatiche per il mondo della. Mentre si insediava il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, da un ex senatore arrivava l’annuncio più duro Un ex senatore della Repubblicaha annunciato la morte di suo. Nel giorno dell’insediamento, con la tradizionale cerimonia della campanella, del nuovo governo guidato dalla prima premier donna, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, è arrivata via Facebook una notizia terribile che ha gettato il mondo dellanel. ÈMalcom, il drammatico annuncio dell’ex senatoreÈMalcom, il drammatico annuncio dell’ex senatore “Mioè stato stroncato da un infarto a Las Palmas”: ...