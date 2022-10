Mina Settembre 2 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

(Di domenica 23 ottobre 2022) , 23 ottobre Questa sera, domenica 23 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi2, la nuova stagione di avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi, diretta da Tiziana Aristarco. In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate. Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, la serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.: laNel primo episodio, dal titolo “Angioletta”,si imbatte in un caso estremamente delicato: quello di Angioletta, ragazzina con una disforia di genere che le sta rendendo la vita impossibile. ...

Cosa succede nella penultima puntata di2 Il momento di chiederselo è arrivato visto che la bella Serena Rossi sta per andare in scena con gli ultimi episodi della seconda stagione della sua fiction di successo proprio ...Valentina D'Agostino ammette: 'In amore sono completamente diversa da Titti' Molto simile al suo personaggio ina livello caratteriale, l'attrice ha raccontato però di differire molto ...All'orizzonte un nuovo riavvicinamento tra Mina e Domenico Mina Settembre 2 andrà in onda questa sera con la sua quarta puntata. La serie con Serena Rossi continua ad essere uno dei prodotti di succe ...Cosa succede nella penultima puntata di Mina Settembre 2 Il momento di chiederselo è arrivato visto che la bella Serena Rossi sta per andare in scena con gli ultimi episodi della seconda stagione del ...