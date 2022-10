Pianeta Milan

Se prendiamo, ad esempio, la partita- Juventus, tra le fila dei bianconeri, alla 'Scala del ... ovvero nel corso della prima giornata di campionato, quando la Juventus hail Sassuolo, ...Per quanto riguarda gli altri, siamo ancora allo stesso punto: per esempio nelnon hanno segnato né Rafael Leao né Olivier Giroud, le reti con cui i rossoneri hannola Juventus sono ... Milan, schiantato il Monza 4-1: Diaz super, Origi e Leao incidono | News Silvio Berlusconi sarà presente oggi a San Siro per Milan-Monza: la sua ultima formazione da presidente rossonero risale all’aprile 2017 Silvio Berlusconi tornerà oggi a San Siro per la prima volta da ...Dopo la sconfitta nel derby, il Toro non fallisce l'appuntamento di Coppa Italia, schianta il Cittadella e si prenota per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con il Milan. Di questo si parla nelle ...