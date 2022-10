Calciomercato.com

Gianni Santucci per il 'Corriere della Sera' SPACCIATORI MOVIDA MILANO Osservate la scena. Come Non notateComprensibile. No, non concentratevi sui due ragazzotti che fumano, tralasciate il rider con la sacca di Glovo, e lasciate perdere quei due uomini ...Peraltro, Valeri recentemente è intervenuto in un seminario facendo autocritica su un suo giudizio in un Atalanta: 'Nell'intervento di Hateboer su Leao ho sbagliato: ero al Var, e quello era ... Milan, niente lesioni per Dest e Brahim Diaz: cosa filtra per la Dinamo Zagabria Gli esami hanno evidenziato una contrattura al gluteo per lo spagnolo. Entrambi dovrebbero essere a disposizione già per la Champions ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...