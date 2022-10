Milan | Brahim Diaz trascina i rossoneri Delusione De Ketelaere | News

- Monza 4 - 1 (16'Diaz (Mil), 41'Diaz (Mil), 65' Origi (Mil), F. Ranocchia (Mon), 84' Leao (Mil) ) Formazione: 4/2/3/1: Tatarusanu, Dest (46'Kalulu), Kjaer (60' Gabbia), ...Dest e Diaz in dubbio per Zagabria: tocca a De Ketelaere Ieri sera due calciatori titolari delsono usciti malconci al termine della sfida al Monza. Stiamo parlando di Sergino Dest e...Dopo il gol con la Juventus, Brahim illumina di nuovo San Siro con una doppietta da assoluto protagonista. Il primo, una cavalcata molto simile a quella con i bianconeri, il secondo, ...Il Milan chiude la pratica Monza molto agevolmente, uscendo da San Siro da vincitore. Migliore in campo un Brahim Diaz fuorviante, ma prestazione di ...