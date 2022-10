Migranti arrestati | Biden doppia Trump

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 ottobre 2022) Bolsonaro e Neymar insieme in una live su YouTube battono ogni record di audience Il più grande nome del calcio brasiliano oggi nel mondo ha svelato il motivo che lo ha fatto ‘entrare’ nella disputa delle elezioni del 2022, ovvero “i valori che il presidente difende, che sono molto simili ai miei: la famiglia, la nostra gente, i nostri figli. Questo mi ha fatto prendere una posizione, perché ho visto che aveva bisogno del mio sostegno. Se vince aiuterebbe molte persone. D’ora in poi invito tutti: prendete posizione, perché siete liberi di esprimere i vostri sentimenti e valori”, ha detto Neymar, ospite del superlive di Bolsonaro, ancora in corso e che durerà 22 ore. “Sono molto felice di partecipare a questa diretta, di non aver paura di combattere, come fa il nostro presidente. Sono qui a tua disposizione, a sostenerti, perché sappiamo cosa è meglio per il nostro Brasile. Il Mondiale ...