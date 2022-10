Meloni sceglie auto italiana | arriva a Palazzo Chigi in Alfa Romeo Giulia per insediamento Governo

Roma, 23 ottobre 2022 Giorgiaarriva a Palazzo Chigi a bordo di un'Alfa Romeo Giulia, scelta come auto presidenziale per la cerimonia di insediamento del Governo.Tale l'emozione e il timore di imprevisti nell'incedere sulla guida rossa cheil "pit stop" per le scarpe. Per gli onori militari nel cortile di palazzo Chigi una comoda scarpa nera ...Giorgia Meloni arriva a Palazzo Chigi a bordo di un'Alfa Romeo Giulia, scelta come auto presidenziale per la cerimonia di insediamento del Governo. (Alexander Jakhnagiev) ...Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi per lo scambio di consegne con Mario Draghi a bordo di un'Alfa Romeo Giulia ...