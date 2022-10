Meloni premier | la Niaf si congratula | Sostenitrice della comunità italoamericana | lavoreremo insieme

(Di domenica 23 ottobre 2022) “La National Italian American Foundation () è lieta dirsi con Giorgiaper aver assunto l’alta carica di Primo Ministro italiano. Il Primo Ministroè personalmente conosciuta dallacome una grande amica eed una fedele alleata degli Stati Uniti. Come fondazione dedicata a fungere da ponte attraverso l’Atlantico, lanon vede l’ora di lavorare a stretto contatto con il Primo Ministroed il suo governo per rafforzare ulteriormente i già stretti legami culturali, economici e diplomatici che esistono tra l’Italia e l’America“, ha affermato il ChairmanRobert E. Carlucci, la ...

Governo, folla a Palazzo Chigi: tutto pronto per la 'cerimonia della campanella' con l'exDraghi Giorgiavivrà a Palazzo Chigi Andrea Giambruno dice no: 'La priorità è nostra ......e Sergio Mattarella si scambiano rapidi commenti, in un'atmosfera che definire complice sarebbe esagerato, ma certo dall'apparenza serena. Poi tutti insieme per la foto di rito, con la...Prime frizioni: sia Salvini (Infrastrutture) che Musumeci (Mare) rivendicano la delega ai porti e alla Guardia Costiera ...Si svolgerà oggi alle ore 10:30 a Palazzo Chigi, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente, Mario Draghi, e la presidente del Consiglio ...