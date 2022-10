Meloni nomina Moratti ad Olimpiadi? Lei smentisce | Sala si ribella

(Di domenica 23 ottobre 2022) ... 'Leggo che Letiziasarebbe stata scelta come nuovo AD Milano Cortina. Non mi risulta. E in ... fabio.massa@affaritaliani.it Iscriviti alla newsletter

...di designare Letizia Moratti a guidare le Olimpiadi al posto di Vincenzo Novari sembrava la cosa migliore. Certo, l'ufficialità non c'era e non sarebbe potuto essere altrimenti. Per la......ha ricevuto l'incarico in seguito allaa ministro di Andrea Abodi: è stato scelto come titolare delle politiche giovanili e dello sport del nuovo governo guidato da Giorgia. Da qui la ...Il nuovo governo sta compiendo tutti i passi formali, istituzionali e procedurali richiesti. Ora mancano ancora solo alcune ultime tappe per tagliare il traguardo dell'avvio ordinario dell'attività de ...Nel corso del primo Cdm a premier 'mette in guardia' i suoi ministri: "Dobbiamo essere la dimostrazione di un altro modo di fare politica" ...