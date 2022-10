Meloni ai ministri | dobbiamo essere uniti per affrontare le emergenze del Paese

Leggi su agi

(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI - Oltre un'ora di colloquio a quattr'occhi tra il Presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, e la premier in carica, Giorgia. Al termine la cerimonia della 'campanella' nel salone dei Galeoni di Palazzo Chigi. La prima premier donna della storia d'Italia si insedia e prende possesso del suo ufficio poco prima di mezzogiorno di domenica 23 ottobre 2022. Subito dopo il Consiglio dei: Giorgiaal centro del tavolo rotondo con la campanella in mano, il neo sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano alla sua sinistra, il vicepremier Antonio Tajani alla sua destra e a seguire l'altro vicepremier Matteo Salvini. Il Cdm ratifica gli incarichi di vicepremier per Tajani e Salvini, la nomina di Mantovano e affida anche gli incarichi ai 9senza portafoglio. ...