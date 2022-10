Melaverde | puntata oggi 23 ottobre 2022 | viaggio in Valtellina | info streaming

L'ultimaha registrato a malapena 1.820.000 spettatori (11.40%). Ottimo risultato per Fabio ... Rai Uno " Santa Messa: 1.480.000 spettatori e il 22.77% di share; Canale 5 ": 1.705.000 ..., lo storico programma televisivo in onda su Canale 5 alle 11.55, nellaodierna (16 ottobre) torna nel savonese, dove i due conduttori on the road Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ...Condividi su Melaverde torna con la puntata del 23 ottobre 2022. Come accade tradizionalmente, i due conduttori on the road, vanno in giro per l’Italia alla scoperta delle eccellenze agricole ed agro ...Melaverde, lo storico programma televisivo in onda su Canale 5 alle 11.55, nella puntata odierna (16 ottobre) torna nel savonese, dove i due conduttori on the road Ellen Hidding e Vincenzo Venuto parl ...