Mattarella-Meloni | cosa è successo al Colle | perché la sinistra è finita

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Non c'è stato nessun "esame del sangue": né sull'atlantismo, né sulla composizione della squadra di governo. Asperavano in tanti che il giorno di ieri, al Quirinale, fosse per Giorgiae gli altri vincitori delle elezioni un passaggio sotto le forche caudine di Sergio, soprattutto dopo le esternazioni filo-putiniane di Silvio Berlusconi. Così non è stato. Il primo incarico di formare un governo affidato ad una donna, il concepimento dell'esecutivo «più a destra della storia italiana», come amano chiamarlo nel Pd, è filato via liscio, in una giornata senza tensioni né contrattempi. Gli unici "imprevisti" sono stati lo spostamento di alcuni nomi nelle caselle dei ministri, voluto dalla stessa, e l'estrema velocità dimostrata dalla presidente di Fratelli d'Italia: ha accettato l'incarico ...