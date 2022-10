Masini | «Dire che portavo sfiga era una moda e purtroppo si fa ancora Il bullismo è sempre esistito»

(Di domenica 23 ottobre 2022) La Repubblica intervista Marco. Ha scritto un libro, “L’altalena. La mia storia”, edito da Mondadori. Un’autobiografia in cui racconta i suoi inizi come cantante, il rapporto con il successo, quello con i genitori e anche gli anni in cui di lui si diceva che portava sfortuna. Parla dei suoi genitori. «Mio padre è un uomo che ha deciso la mia vita e l’ha gestita. È riuscito a far esprimere al massimo la mia predisposizione ma in un percorso equilibrato, usando il bastone e la carota. Anche se la carota arrivava da mia madre. L’ho persa quando avevo a 18 anni, a quell’età ho capito cosa dovevo fare. Ma avevo cominciato a fare musica da professionista a 14. Il lato logico ed emotivo sono stati dosati nella maniera giusta da una grande istintiva, mamma, e da un uomo di ghiaccio, papà, che sapeva coerentemente indirizzare». Cosa le ha insegnato? «Che tutte le cose ...

