Il Sole 24 ORE

Secondo, non tutti a Mosca sostengono le decisioni di Putin: 'Non sono convinto che questa ... Per il presidente francese 'giustifica questa guerra,spiega questa guerra ma se ...Roma, 23 ottobre 2022 "giustifica e spiega questa guerra, io ce l'ho messa tutta per dialogare con Putin. La guerra è ... le parole del Presidente francesealla manifestazione di Sant'... Macron: "Nulla giustifica guerra in Ucraina" - Il Sole 24 ORE "Nulla giustifica e spiega questa guerra, io ce l'ho messa tutta per dialogare con Putin. La guerra è il frutto del nazionalismo ...(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2022"Decidere di riunire tutte le religioni, le famiglie filosofiche, significa agire concretamente per ...