Macron incontra Meloni | lavoriamo insieme con dialogo e ambizione

(Di domenica 23 ottobre 2022) "È in quanto europei, paesi confinanti, per l'amicizia dei nostri popoli, che con l'Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela, con, è ciò che dobbiamo ai ...

È in quanto europei, Paesi confinanti, per l'amicizia dei nostri popoli, che con l'Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso, ha scritto su Twitter. 'Farcela insieme, con dialogo e ...prosegue: 'Abbiamo preferito che questo incontro fosse informale, ma è importante nell'ambito dei rapporti tra Italia e Francia e per quanto riguarda l'Unione europea'. Leggi anche Mattarella ...Un incontro "informale" ma ricco di significato e di futuro, un faccia a faccia che è maturato nelle ultime 24 ore, quello tra il ...Roma, 23 ott. (askanews) - 'È in quanto europei, paesi confinanti, per l'amicizia dei nostri popoli, che con l'Italia dobbiamo proseguire il ...