Lutto nel cinema | attrice morta all’improvvisa | ha avuto un malore nel backstage

Leggi su chenews

(Di domenica 23 ottobre 2022) È venuta a mancare un’amata dal pubblico. La notizia della scomparsa gira sul web da diverse ore, dove si dice che l’interprete abbiaunnelche le è stato fatale. Una terribile novità coinvolge tutta l’industria della settima arte che da qualche ora ha appreso della scomparsa della nota. Quest’ultima non ce l’ha fatta dopo essere stata vittima di unpost spettacolo. La notizia ha fatto il giro del web e dei social in breve tempo, dove in molti hanno lasciato un messaggio sentito rivolto all’artista. fonte foto: AdobeStockIl settore della recitazione ha perso un altro ‘pezzo da novanta’ a causa di unimprovviso. È venuta a mancare Josephine Melville, una rispettatae ...