Lorenzo Musetti ha vinto il secondo titolo ATP In estate aveva battuto Alcaraz

(Di domenica 23 ottobre 2022) E sono due per. Sul cemento della Rotonda Diaz di Napoli, il tennista di Carrara si mette in bacheca iltorneo della sua carriera nel circuito maggiore battendo Matteo Berrettini. Un anno, il 2022, che rimarrà nella sua mente per lungo tempo poiché rappresenta la stagione in cui si è definitivamente messo in luce sulla mappa dei grandi del tennis contemporaneo. Questa seconda vittoria rimarrà sicuramente uno degli highlights della sua carriera: il primo successo avanti al pubblico di casa, che non gridava il suo nome in maniera unisona solo perché dall’altra parte c’era Matteo Berrettini. Però c’è anche da dire che, memori del detto ‘la prima volta non si scorda mai’, anche il successo di Amburgo contro Carlos. Una settimana perfetta sulla terra tedesca: dopo un inizio abbastanza ...

Il ventenne si impone in 2 setvince il torneo Atp Napoli 2022 battendo, nella finale tutta italiana, Matteo Berrettini non al meglio per i problemi al piede, in due set con il punteggio di 7 - 6 (7 - 5), 6 - 2 in ...compie un altro piccolo passo verso il gotha del tennis mondiale. Vince, da sfavorito, il derby con Matteo Berrettini e conquista a Napoli il secondo torneo in carriera dopo la ...Lorenzo Musetti ha vinto l'Atp 250 di tennis Napoli, battendo in finale in due set Matteo Berrettini. Il 20enne di Carrara ha vinto 7-6 (7-5), 6-2. Per Musetti è il secondo torneo Atp vinto in carrier ...Le Nitto ATP Finals di Torino diventano il torneo col montepremi più alto di sempre per un singolo giocatore. Superato il WTA di Shenzhen ...