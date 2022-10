LIVE Virtus Bologna-Treviso basket | Serie A in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Benvenuti alladi, posticipo della quarta giornata diA di! Le V-nere vogliono calare il poker mantenendo l’imbattibilità in Campionato, provando a rialzarsi dopo la doppia sconfitta rimediata in Eurolega nel primo doppio turno infrasettimanale (ko in trasferta contro Zalgiris Kaunas e Partizan Belgrado). Servirà una prova d’orgoglio da parte della squadra di Sergio Scariolo, che necessita di un’iniezione di fiducia per il proseguo della stagione europea. Non ci sarà ancora Tornike Shengelia, mentre l’allenatore bresciano dovrà ritrovare il migliore Milos Teodosic per provare ad ...