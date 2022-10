LIVE Virtus Bologna-Treviso 97-71 basket | Serie A in DIRETTA | V-nere sul velluto | poker di vittorie in Serie A al pari di Tortona

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASuona la sirena finale al PalaDozza di: lasconfigge nettamente la Nutribulletper 97-71 e rimane a punteggio pieno dopo quattro giornate insieme alla Bertram(mentre Milano ha perso l’imbattibilità dopo il ko odierno al Taliercio contro la Reyer Venezia). 97-71 Tripla di Leonardo Faggian. 97-68 Iroegbu da due, per il -29. 97-66 Schiacciata di Bako su assist di Mannion. 95-66 1/2 per Sorokas dalla linea dei tiri liberi. 95-65 Schiacciata micidiale di Gora Camara, che timbra il +30 per le V-. 93-65 Bomba di Nico Mannion dall’angolo, +28. 90-65 Piazzato di Cooke. 90-63 Altro giro in lunetta per il ‘Beli’, che però stavolta ...

