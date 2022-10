LIVE Virtus Bologna-Treviso 97-71 basket | Serie A in DIRETTA | V-nere sul velluto | poker di vittorie in Serie A al pari di Tortona

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:55 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento ed un saluto sportivo! 21:50 Match mai in discussione, con le V-che non hanno mai mollato la testa dalla palla a due fino all’ultimo minuto, incrementando il vantaggio nella ripresa fino al +30. Successo che dà morale ai bolognesi dopo il doppio ko rimediato in Eurolega nella settimana che si è conclusa, con i bolognesi attesi dalla super-sfida al Real Madrid tra pochi giorni in ambito continentale. 15 punti per Semi Ojeleye, mentre Kyle Weems e Nico Mannion chiudono con 13 punti ciascuno. In doppia cifra anche Marco Belinelli (12 punti), ‘Iffe’ Lundberg e Jordan Mickey (11 punti ciascuno). Per la Nutribullet i ...