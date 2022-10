LIVE – Virtus Bologna-Treviso 66-49 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 23 ottobre 2022) IlindiSegafredo-Nutribullet, sfida valida come quarta giornata dellaA1di. Dopo le fatiche di Eurolega, gli uomini di coach Scariolo tornano tra le mura amiche per un impegno sulla carta decisamente agevole, con la squadra veneta che però, dopo le due sconfitte iniziali, si è sbloccata con un importante successo contro Sassari. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 23 ottobre sul parquet del PalaDozza, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA TV 4^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV ...

In avvio di partita Napoli inizia forte, guidando subito il match con ...