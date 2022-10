LIVE Venezia-Olimpia Milano 16-21 | Serie A basket in DIRETTA | meneghini che provano a fare gara di testa

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL SECONDO QUARTO! Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO QUARTO:16-21. 16-21 Spissu in lunetta: un raro errore, fa 1/2. 15-21 Baron, in uscita dal timeout, al terzo tentativo, la mette da tre! Si riparte. 15-18 Freeman va dentro e fa canestro.a -3. Timeouta due minuti dalla fine del primo periodo. 13-18 Spiiiisu, sull’assist di Freeman! 11-18 Brandon Davies per l’: non sbaglia all’interno dell’area. 11-16 Boooomba di Freeeman! Si scuoteche va a -5. 8-16 Willis, da due, spezza il parziale ospite. 6-16allunga coi liberi di Thomas. 6-14 Si riparte. Timeouta cinque minuti dalla fine ...