LIVE Venezia-Olimpia Milano 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | si comincia! Squadre subito in bagarre

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-7 Triiiiiipla di Pangos! 2-4 Granger: palleggio, arresto e tiro. Canestro per. 0-4 Thomas, fa canestro pure lui per l’. 0-2 Melli, primi punti del match. PALLA A DUE! QUINTETTI BASEReyer: Freeman, Moraschini, Granger, Willis, Watt: Davies, Thomas, Pangos, Tonut, Melli 18.07 Esecuzione dell’inno nazionale. 18.05 Cinque minuti al via! 18.00in campo per completare il riscaldamento. 17.55 Quindici minuti alla palla a due. 17.50 Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di Reyer. Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport ...