LIVE Sci alpino | Gigante Soelden 2022 in DIRETTA | Marco Odermatt è di un altro pianeta! Kranjec e Kristoffersen sul podio Italia al buio

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 14.00: Impressionanteche riparte da dove aveva lasciato, cioè dalla vittoria. In Francia a marzo aveva alzato la coppa, qui è sul gradino più alto delindove è arrivato al nonoconsecutivo 13.58: UNEEEE!!! Lo svizzerodoma la pista die vince con 76 centesimi di vantaggio su. Stessi due che sono saliti sui due gradini più alti dela Pechino 13.57: All’intermedioha un vantaggio di 7 decimi 13.56: E’ terzo il norvegese Braathen che chiude con 34 centesimi di ritardo e regala ilsicuro a ...

...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...11.26: Questa la classifica parziale dopo la prima manche: 1 ODERMATT Marco SUI 59.88 2 BRAATHEN Lucas NOR 1:00.29 +0.41 3 KRANJEC Zan SLO 1:00.57 +0.69 4 MEILLARD Loic SUI 1:00.69 +0.81 5 FELLER ...Sölden apre i battenti alla nuova stagione di sci alpino. gigante maschile a dare il via alla Marco Odermatt sul ghiacciaio del Rettenbach. Il primo ad aprire il cancelletto sarà Alexis… Leggi ...SCI ALPINO - Segui la DIRETTA SCRITTA del gigante maschile d'apertura della stagione 2022/2023 di Coppa del Mondo in scena a Sölden.