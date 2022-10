LIVE Roma-Napoli | le formazioni ufficiali | c'è Zaniolo | fuori Zalewski Spalletti lancia Lozano

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di. PROBABILI FORMAZIONI- NAPOLIROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, ...... è leggermente a favore dellacon 52 vittorie per i giallorossi e 52 pareggi, mentre le vittorie a favore del Napoli sono state fino a qui 46. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol...La Lazio di Sarri vince uno scontro diretto essenziale. 0-2 all’Atalanta e aggancio in classifica. Podio caldissimo in attesa di Roma-Napoli! La Serie A 2022-23 apre i battenti con tante pretendenti a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...