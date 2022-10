Live Roma-Napoli 0-0 Staffilata Lozano | Rui Patricio si supera

4 Il big match trae Napoli è l'ultima gara della domenica di Serie A. Partita dal coefficiente di difficoltà alto, tensione a mille e un occhio puntato sui casi da moviola : qui sotto tutti gli episodi principali. ...Laè pronta a sfidare il Napoli di Luciano Spalletti per la quarta vittoria consecutiva in campionato e raggiungere i piani alti della classifica. La squadra di José Mourinho , priva di Dybala, ...46' - Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Termina 0-0 il primo tempo dell'Olimpico. Nessuna grande emozione, soltanto un calcio di rigore prima concesso al Napo ...41' - Sorriso amaro di Spalletti in panchina mentre Mourinho reclama un giallo per Ndombele per simulazione. 39' - Si reca al monitor Irrati per rivedere l'azione e cambia decisione: niente rigore per ...