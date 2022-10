LIVE Roma-Napoli 0-0 | c'è Zaniolo | fuori Zalewski Spalletti lancia Lozano

All'Olimpico, il match valido per l'11ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico si affrontanoe Napoli nel match valido per l'11ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiNapoli MOVIOLA Inizio alle 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo ...Ora la Lazio è terza aspettando- Napoli. Ma c'è un altro dato che spicca oltre i tre punti: difesa ancora immacolata. Sono sei le partite consecutive senza subire ...Il match Roma-Napoli, valido per l'undicesima giornata della Serie A 2022/23, si gioca domenica 23 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Olimpico di Roma. S trat ...Formazioni ufficiali Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. A ...